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Движение транспорта практически парализовано в Москве и области из-за снегопада


Снегопад практически парализовал движение в Москве и Подмосковье. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В столице отмечен рост количества мелких ДТП, что сильно затрудняет движение по ряду автомагистралей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сильные затруднения наблюдаются на всех основных въездных магистралях в столицу, большие пробки зафиксировали на юге, юго-востоке Подмосковья, на севере и северо-западе области.

По данным портала "Яндекс.Пробки", загруженность на дорогах Москвы оценивается в семь баллов.



 

 




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