Министр иностранных дел Армении встретился с председателем Совета директоров Агентства экспортного кредитования Дании

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 14-го марта в рамках официального визита в Копенгаген встретился с председателем Совета директоров Агентства экспортного кредитования Дании Кристианом Фригастом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, собеседники обменялись мнениями об укреплении армяно-датского сотрудничества, о развитии взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также в области информационных технологий и альтернативной энергии.

Министр Налбандян представил сформировавшуюся в результате проводимых в Армении реформ бизнес-среду, созданные для инвесторов благоприятные условия, возможности, предоставляемые свободными экономическими зонами в Армении.

На встрече были обсуждены пути активизации контактов между деловыми кругами Армении и Дании.