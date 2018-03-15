Объединенное Королевство поддерживает усилия Минской группы СБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Объединенное Королевство поддерживает усилия сопредседателей Минской группы, направленные на мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом на конференции «Перспективы мира в Нагорном Карабахе. Местная и международная точки зрения» заявила посол Великобритании в Армении Джудит Фарнуорт.
Как сообщает «Арменпресс», посол подчеркнула, что для прогресса в решении карабахского вопроса, необходимо укоренение в обществах противоборствующих сторон мысли о достижении решения мирным путем.
«Великобритания поддерживает все усилия Минской группы СБСЕ по достижению мира на основе мадридских принципов», – сказала посол Фарнуорт.
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