Карен Карапетян принял участие в открытии конференции «Здоровая пища. Цифровые решения»

Премьер-министр РА К. Карапетян 15 марта принял участие в открытии конференции «Здоровая пища. Цифровые решения», организованной в связи с Международным днем защиты прав потребителей по инициативе Государственной службы безопасности пищевых продуктов минсельхоза Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили из службы информации министерства.

Премьер отметил, что в 2018 г. Международный день защиты прав потребителей проходит под лозунгом «Сделаем цифровой рынок более честным», что соответствует формирующейся в нашей стране цифровой повестке.

«Думаю, что в современном менеджменте цифровизация одна из актуальных проблем во всех сферах. В сфере безопасности пищевых продуктов также необходимо предлагать цифровые технологии. В этом плане актуальны мероприятия, проводимые Государственной службой безопасности пищевых продуктов, к которым относятся работы по внедрению модели оценки, нумерования сельскохозяйственных животных и др.», - сказал премьер, добавив, что их целью является повышение ответственности за безопасность продуктов и их качество. При этом, по словам премьера, очевидно, что без сотрудничества всех сторон сделать это невозможно.

«Защита потребителя – его информированность о своих правах и здесь важна роль СМИ. Мероприятия, проводимые в рамках недели защиты прав потребителей, направлены именно на реализацию этого права. Уверен, что и здесь будут предложены действия и реальные решения по цифровизации сферы безопасности продуктов питания», - сказал премьер, подчеркнув также важность проделанной в последнее время работы по повышению безопасности продуктов.

В работе конференции приняли участие также глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, министр сельского хозяйства И. Аракелян, начальник Государственной службы безопасности пищевых продуктов минсельхоза Армении И. Карапетян и др. официальные лица.