Стоимость строительства высоковольтной ЛЭП Армения-Грузия будет сокращена на 30%

Техническая комиссия по повышению надежности и продуктивности электроэнергетической системы РА 15 марта провела расширенное совещание, которое вел главный советник премьера Гагик Мартиросян. Обсуждался ход выполнения подготовительных работ по строительству новой высоковольтной ЛЭП Армения-Грузия. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства энергетической инфраструктуры и природных ресурсов.

В результате обсуждений с консультационной компанией «Фихтнер», выбранной совместно с финансирующим строительство германским банком KfW, одобрено разработанное техническое предложение.

Программа состоит из двух этапов. На первом будет перестроена подстанция на 220 киловольт, построена подстанция на 400 киловольт и воздушная линия до границы с Грузией. На втором этапе будет построена подстанция на 500 киловольт и станция преобразования постоянного тока.

Для повышения продуктивности проекта будут использованы действующие подстанции, переоборудование которых обойдется дешевле строительства новых.

Одновременно на территории, отведенной под энергетические нужды, будет построена солнечная электростанция. Она также обойдется дешевле благодаря использованию существующей инфраструктуры.

Таким образом, полная стоимость проекта в целом будет снижена на 30%, а постройка новой солнечной фотоэлектростанции даст экономию еще в 20%.

Первый этап должен быть завершен не позднее окончания строительства третьей высоковольтной ЛЭП Иран-Армения, а вся программа будет реализовываться параллельно строительству третьей ЛЭП Иран-Армения и второго блока Ереванской ТЭЦ.