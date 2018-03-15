Министр Караян: Армения готовится достойно встретить иранских туристов

Армения предприняла ряд шагов для того, чтобы пребывание иранских туристов было радостным, безопасным и интересным. Об этом сообщил в беседе с «Арменпресс» министр экономического развития и инвестиций С. Караян, добавив, что как и раньше, предполагаются праздничные мероприятия, посвященные Новрузу, концерты, ярмарки.

«Мы неоднократно отмечали, что Иран наш важный партнер и целевой туристический рынок. С радостью должен отметить, что в прошлом году поток иранских туристов вырос на 16,6%. Мы и в этом году предприняли ряд действий, чтобы сделать пребывание иранцев в Армении привлекательным и безопасным», - сказал министр.

Уже на пропускном пункте в Мегри иранским туристам выдадут буклеты, карты, информационные листки на фарси с указанием культурных и иных достопримечательностей нашей страны.

На дорогах из Ирана в Армению за день до начала Новруза на целый месяц будут установлены информационные щиты с надписями на армянском и фарси.

«Еще одно важное новшество. На весь срок Новруза в Армении совместно с МЧС и Полицией РА будет открыта 24-хчасовая горячая линия с владеющими фарси операторами для быстрого решения возможных проблем. Будем привлекать и частный сектор. Как и раньше, будут организованы праздничные мероприятия, концерты, ярмарки», - отметил Караян.

Для этого будут проведены совещания с участием государственных организаций и частного сектора.

Иранский Новруз (Новый год) отмечается в день весеннего солнцестояния 21-24 марта.