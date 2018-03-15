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Boeing представил Трампу названный в честь него самолет


Корпорация Boeing в среду представила президенту США Дональду Трампу именной военный самолет F/A-18 Growler, как передает Арменпресс, об этом сообщают корреспонденты пула Белого дома с места событий.

"На авиастроительном заводе Boeing президенту в ангаре были представлены два новых реактивных истребителя. Первый был F/A-18, на котором красовалось: "Главнокомандующий Дональд Дж. Трамп", — сообщили корреспонденты, чьи слова приводит пресс-служба Белого дома.

Boeing FA-18 Growler — палубный самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС США, разработан Boeing на базе истребителя F/A-18F Super Hornet.

 




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