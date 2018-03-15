AFP: шесть человек погибли в результате крушения вертолета в Сенегале

Шесть человек погибли, еще 14 получили травмы в результате крушения военного вертолета в среду вечером на юге Сенегала. Такие данные приводит агентство AFP со ссылкой на коммюнике, распространенное правительством африканской страны, передает Арменпресс.

"По последней информации, полученной от спасательных служб с места инцидента, в результате катастрофы погибли шесть человек. Еще 14 человек ранены, трое из них - серьезно", - говорится в тексте. Как отмечается, власти намерены назначить специальную комиссию для расследования причин инцидента.

Как сообщалось ранее, вертолет упал в мангровых зарослях на территории округа Тамбакунда. На борту воздушного судна находились 20 человек, первые семь пострадавших были найдены и спасены местными жителями.



