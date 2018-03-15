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В Ливане женщина родила шестерых младенцев


Шестеро детей родились у ливанской семейной пары в больнице святого Иосифа в Бейруте. Данное событие произошло впервые в Ливане, как передает Арменпресс, об этом пишет ливанская газета "Ан-Нахар".

По данным газеты, родители четверых детей долго решались завести пятого ребенка. После того как мама забеременела, большой неожиданностью для супружеской пары стала новость о том, что у них ожидается шестеро детей.

Ливанка родила трех мальчиков и трех девочек. Все новорожденные полностью здоровы, как и их мама.

 

 




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