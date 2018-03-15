США заблокировали российско-китайский проект заявления СБ ООН по КНДР

Соединенные Штаты в среду заблокировали предложенный Россией и Китаем проект заявления Совета Безопасности ООН в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс, об этом заявили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

В одностраничном проекте заявления, с которым ознакомился ТАСС, отмечалась "важная позитивная динамика" развития ситуации на Корейском полуострове, приветствовалось возобновление диалога между Пхеньяном и Сеулом и выражалась поддержка проведению до конца мая встречи с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В тексте также подчеркивалась "важность принятия конкретных шагов по снижению напряженности на Корейском полуострове и за его пределами".





