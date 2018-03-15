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Экипаж разбившегося во Флориде истребителя ВМС США погиб


Оба члена экипажа, находившихся на борту истребителя ВМС США F/A-18, упавшего рядом с авиационной базой Ки-Уэст во Флориде, погибли, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду CBS News со ссылкой на военных.

Ранее сообщалось, что оба летчика смогли катапультироваться, были быстро обнаружены спасателями и доставлены в больницу. Однако позже представители ВМС сообщили об их гибели.

F/A-18 выполнял тренировочный полет. По словам очевидцев, самолет загорелся в воздухе и упал приблизительно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. По сведениям Fox News, у него отказал один из двигателей.

По факту авиакатастрофы проводится расследование.

 

 

 

 




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