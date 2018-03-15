Белый дом поддержал решение Лондона о высылке российских дипломатов

Белый дом поддержал решение Великобритании о высылке 23-х российских дипломатов в связи с обвинениями в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"США привержены солидарному подходу со своим ближайшем союзником - Великобританией. США разделяют оценку Великобритании относительно того, что Россия ответственна за чудовищную атаку нервно-паралитическим веществом на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решение Великобритании выдворить российских дипломатов в качестве ответной меры", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее в среду премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. После этого британский представитель в Совбезе ООН обвинил Москву в нарушении устава организации, а также Конвенции о запрещении химоружия.