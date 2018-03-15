Лоуренс Кудлоу возглавит Национальный экономический совет при Белом доме

Американский политический обозреватель и комментатор Лоуренс Кудлоу согласился стать главным экономическим советником президента США Дональда Трампа и возглавить Национальный экономический совет при администрации главы государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом журналистам в среду сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "Ларри Кудлоу принял предложение занять пост помощника президента по экономической политике и директора Национального экономического совета", - сказала она.

Ранее эту должность занимал Гэри Кон, который 6 марта объявил о своей отставке. 70-летний Кудлоу является известным в США аналитиком и политическим комментатором консервативного толка. Он вел новостную телепередачу на телеканале CNBC, а также часто публикует свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах. Во время избирательной кампании 2016 года Кудлоу был советником Трампа по разработке налоговой политики.