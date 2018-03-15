Армения и Дания подписали соглашение об исключении двойного налогообложения

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян, находящийся с официальным визитом в Копенгагене, 14 марта встретился с министром госдоходов Дании Карстеном Лоритзеном. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Собеседники обсудили вопросы углубления торгово-экономических связей между Арменией и Данией. Министры сошлись во мнении, что формирование соответствующего правового-договорного поля будет способствовать расширению деловых контактов.

В конце встречи Эдвард Налбандян и Карстен Лоритзен подписали конвенцию “Об исключении двойного налогообложения на доходы и имущество между правительствами Республики Армения и Королевства Дании”.