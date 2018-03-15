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Серж Саргсян поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост канцлера ФРГ


Президент РА С. Саргсян 14 марта направил поздравительное послание Ангеле Меркель в связи с ее переизбранием на пост канцлера ФРГ. Об этом  сообщили  «Арменпресс» в службе информации администрации президента.

Выразив уверенность, что обладающая большим государственным и политическим опытом Ангела Меркель и впредь продолжит вносить свой весомый вклад в развитие и расцвет Германии, укрепление позиций Германии как политического тяжеловеса на мировой арене, президент РА пожелал г-же канцлер новых успехов во всех начинаниях. Он выразил уверенность, что отношения Армении с Германией будут продолжать динамически развиваться и расширяться как в двустороннем, так и многостороннем формате.


«Я многократно имел возможность отметить, что Германия наш надежный партнер, активно содействующий нашему экономическому и демократическому развитию. Сегодня наши отношения на новом уровне, растет экономическое сотрудничество, культурные, межпарламентские и децентрализованные отношения.

Наша страна в этом году вступает в новый этап развития, мы переходим к парламентской форме  правления, которая десятилетиями эффективно работает в Германии, содействуя укреплению демократических институтов, развитию экономики. Для нас очень важно тесное сотрудничество с правительством Германии.

Высоко оцениваю также содействие германской стороны расширению нашего сотрудничества с ЕС, которое поднялось на новый уровень благодаря подписанному в ноябре 2017 г. Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве», - говорится в послании С. Саргсяна А. Меркель.
В послании президент обратился также к межпартийному сотрудничеству между  РПА и ХДС как в двустороннем формате, так и в рамках Европейской народной партии.

 Серж Саргсян также направил поздравительное послание Аннегрет Крамп-Карренбауер в связи с ее избранием на пост Генерального секретаря ХДС.




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