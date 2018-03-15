Лондон отказался передать Москве образец вещества из дела Скрипаля
Лондон не собирается предоставлять Москве образцы вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Как передает Арменпресс, об этом заявил и. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен в ходе заседания Совета Безопасности ООН, трансляция которого велась на сайте Всемирной организации.
При этом Аллен добавил, что Великобритания, несмотря на разногласия, продолжит сотрудничество с Россией в Совете Безопасности ООН для расследования инцидента с отравлением. «Мы хотим, чтобы на Совбезе страны сотрудничали для поддержания мира и порядка и вместе решали конфликты. Разумеется, мы будем работать с Россией, чтобы добиться этих целей», — пообещал представитель Лондона.
Ранее 15 марта постоянный представитель России при Всемирной организации заявил, что Москва готова к расследованию и не боится его итогов, поскольку непричастна к делу Скрипаля. При этом он попросил подумать, кому могло быть выгодно отравить шпиона после обмена, накануне президентских выборов и в преддверии чемпионата мира по футболу.