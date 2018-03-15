Ковроткачество, искусство резки хачкаров, армянская кухня, песни и танцы: в Вашингтоне будет царить армянский дух

В столице США две недели будет царить армянская атмосфера. Армения впервые участвует в ежегодном фестивале «Фолклайф», организуемом Смитсоновским институтом. Сейчас в разгаре подготовительная работа. В беседе с «Арменпресс» член-корреспондент НАН Армении этнограф, координатор процесса участия Армении в фестивале Л. Абраамян рассказал о фестивале, отметив, что делается все для представления Армении на достойном уровне.

Фестиваль проводится уже 50 лет. В этом году - уже 51-й, в котором, кроме Армении, впервые участвует и Каталония. «Это необычный фестиваль. На нем вживую будут показаны быт страны и народа, ремесла, кухня и т.п. Главный герой нынешнего фестиваля – мастер, который все это покажет, покажет связь времен, связь с прошлым. Идея в том, как сохраняются эти ремесла и передаются новым поколениям», - сказал ученый.

Армения представила программу, в основе которой лежит идея «от природу к дому». Будут представлены искусство резки хачкаров, ковроткачество, гончарное дело, резка по дереву и т.п.

«Причем все это будет демонстрироваться вживую: камнерез будет резать хачкар, ткач – ткать ковер, причем будет показан весь процесс, начиная от отбора и покраски шерсти, гончар – изготовлять глиняную посуду, кузнецы продемонстрируют свое искусство. Сирийские армяне покажут, как вязать ажурные рукоделия. Будет проведена церемония освящения хачкара. Для детей будет создана искусственная пещера, где они смогут принять участие в раскопках».

Важная роль отводится армянской кухне. Лучшие мастера будут изготовлять национальные блюда, которые можно будет попробовать, хлебопеки будут печь лаваш в тондыре, будут печь пахлаву, делать разные сыры. Все это будет сопровождаться армянскими песнями и танцами.

Понравившиеся вещи можно будет купить на открытом для этого рынке.

«Фестиваль пройдет с 27 июня по 8 июля. 4 июля – День независимости США и обычно в Вашингтон приезжает очень много туристов. Предполагается, что фестиваль посетят до 500 000 человек. Это отличная возможность представить нашу страну, рассказать о ней, привлечь туристов», - добавил Л. Абраамян.

Правительство Армении для участия в фестивале выделило 49 млн драм из Резервного фонда.