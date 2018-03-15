Сотрудник американского консульства в Турции останется под арестом

Турецкий суд отказался отпустить из-под ареста сотрудника американского консульства в Адане. Об этом сообщает «Арменпресс», ссылаясь на турецкую Diken.

Сотрудник Гамза Улучай много лет работал в консульстве. Он был арестован в марте 2017 г. по обвинению в принадлежности к террористической организации и может быть осужден на 15 лет лишения свободы.

На заседании 14 марта присутствовал и обвиняемый, который отверг выдвинутые против него обвинения. Суд решил оставить его под арестом.

Власти США неоднократно выражали свою обеспокоенность по поводу ареста своего сотрудника, требуя незамедлительного его освобождения.