Европейские индексы - 14-03-18

МОСКВА, 15 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.14% и составил 12237.74 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.18% и составил 5233.36 пункта, британский FTSE снизился на 0.09% и составил 7132.69 пункта, российский MICEX снизился на 1.90% и составил 2275.24 пункта, а RTSI снизился на 2.35% и составил 1253.11 пункта.