Президент Арцаха посетил Конгресс США

Президент Республики Арцаха Бако Саакян 14 марта посетил Конгресс США.

Президент имел встречу с группой членов комиссии по внешним вопросам, обсудил отношения Арцах-США, вопросы урегулирования азербайджанско-карабахского конфликта и региональные процессы.

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на службу информации администрации президента.

Затем в Конгрессе был организован прием, посвященный 30-летию карабахского движения.

В своем слове президент отметил важность встречи, организованной в Конгрессе, указав, что это повышает степень ответственности, требует еще более кропотливой и последовательной работы в развитии и углублении двусторонних отношений.

«Я оптимист и уверен, что так и будет, поскольку мы рассматриваем США как дружественную страну, ставшую второй родиной для миллиона армян. Оптимист, потому что здесь у нас есть верные и бескорыстные друзья, что уже много лет с нами, помогают нашему народу, рассказывают миру правду о нашей стране. Мы высоко ценим эту дружескую связь, считая ее нашим богатством», - сказал в своем выступлении Б. Саакян.

Президент отметил, что в Республике Арцах придают большое значение помощи американцев, в чем несомненная заслуга конгрессменов и сенаторов.

Он также отметил важность участия Вашингтона в сохранении стабильности и мира в регионе, в мирном и справедливом решении азербайджанско-карабахского противостояния.

«Развитие и углубление наших отношений с США было, есть и будет одним из краеугольных камней нашей политики», - подчеркнул президент Б. Саакян.

Президент Республики Арцаха вручил государственные награды группе конгрессменов и сенаторов за весомый вклад в развитие отношений двух стран и за помощь Арцаху.