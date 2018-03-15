Турнир претендентов: следующий соперник Левона Ароняна – Грищук

В 5-м туре турнира претендентов на шахматную корону соперником Л. Ароняна будет А. Грищук.

Как сообщает «Арменпресс», армянский гроссмейстер будет играть белыми. Остальные пары: Каруана-Карякин, Со-Крамник, Лижен-Мамедъяров.

После четырех туров таблицу возглавляет Фабиану Каруана. По 2,5 очка у В. Крамника и Ш. Мамедъярова. Л. Аронян, Дин Лижен, А. Грищук имеют по 2 очка и делят 4-6 места. По 1 очку у У. Со и С. Карякина.

За 14 туров шахматисты сыграют друг с другом по две партии – черными и белыми. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель сыграет с чемпионом мира М. Карлсеном 9-28 ноября в Лондоне.