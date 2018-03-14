Из 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 6

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 13 и 14 марта, раскрыто 6.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано по 1 случаю обнаружения наркотиков и изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 12 случаев кражи, 6 случаев мошенничества, по 2 случая похищения человека и взяточничества, по 1 случаю хулиганства и злоупотребления должностными полномочиями.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи, умышленного уничтожения имущества и мошенничества

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.