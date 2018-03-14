Министр иностранных дел Армении встретился с вице-спикером парламента Дании

Находящийся с официальным визитом в Копенгагене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 14 марта встретился с вице-спикером парламента Дании Кристианом Юлем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, собеседники, подчеркнув важность межпарламентского сотрудничества, отметили, что укрепление связей между Арменией и Данией в этом формате будет способствовать углублению двусторонних отношений.

Эдвард Налбандян проинформировал собеседника об инициативах Армении по предотвращению геноцидов и преступлений против человечности, подчеркнув совместные усилия международного сообщества в этом направлении.

Министр Налбандян проинформировал собеседника о переходе к парламентской системе правления в Армении в результате конституционных реформ.

В повестку дня встречи был включен ряд вопросов армяно-датского сотрудничества в различных сферах, а также региональные и международные вопросы.

Эдвард Налбандян представил совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.