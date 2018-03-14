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Полномочия судьи Административного апелляционного суда Ашота Абовяна прекращены


Указом президента Республики Армения Сержа Саргсяна, полномочия судьи Административного апелляционного суда Ашота Абовяна прекращены в связи с возрастом, сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Армении.




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