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Прекращены полномочия судьи Суда общей юрисдикции города Еревана Артура Оганяна


Указом президента Республики Армения Сержа Саргсяна, полномочия судьи Суда общей юрисдикции города Еревана Артура Оганяна прекращены из-за проблем со здоровьем, сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Армении.




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