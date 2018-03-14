Начальник СПИСА доложил президенту Армении о деятельности структуры

В ходе рабочей встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном начальник Службы принудительного исполнения судебных актов Армен Арутюнян сообщил о работах, проделанных в 2017 году и о планах на 2018 год СПИСА Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поручил усилить надзор за качеством исполнительного производства, сохранить активное сотрудничество с административными органами в вопросах, касающихся исполнительного производства, а также максимально добиться человеческих ресурсов в процессе производства путем применения информационных технологий.