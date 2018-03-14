Легендарный отель в Венеции можно посетить по ценам 1958 года

В свой юбилей 26 мая Belmond Hotel Cipriani 5* предложит постояльцам номера по ценам 60-летней давности – года основания отеля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Il Sole 24 ORE.

Стоимость номера составит менее четырех евро, при этом обычная цена – от 650 евро. Для участия в акции необходимо остановиться в отеле на три ночи, включая 26 мая.

Бронирование на сайте гостиницы возможно 16 апреля в течении четырех часов – с 10:00 до 14:00, и только для пяти первых гостей.

Отель был основан Джузеппе Чиприани, владельцем самого известного бара в Венеции — Harry’s Bar, куда любили заходить Эрнест Хэмингуэй, Чарли Чаплин, Альфред Хичкок, Энди Уорхолл, Вуди Аллен. Именно в нем были придуманы карпаччо и коктейль "Беллини".

Belmond Hotel Cipriani 5* расположен на острове Джудекка, от площади Сан Марко туда можно добраться на катере за пять минут.