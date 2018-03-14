Николас Кейдж спустя 20 лет добился роли Супермена

Актер Николас Кейдж, который в 1998 году должен был сыграть Супермена в отмененном фильме Тима Бертона «Супермен жив», все-таки получит роль героя комиксов. Он озвучит его в мультфильме «Юные титаны, вперед!», как передает Арменпресс, об этом сообщает USA Today.

По сюжету полнометражного мультфильма, герои анимационного сериала The Cartoon Network «Юные титаны, вперед» — помощник Бэтмена Робин, инопланетная воительница Старфаер, инфантил-хамелеон Бистбой, полу-робот Киборг и демоническая шутница Рэйвен — мечтают о поп-культурной славе. Они пытаются уговорить голливудского режиссера (Кристен Белл) снять о них кино.

Полнометражные «Юные титаны, вперед!» выйдут в российский прокат 26 июля. Режиссерами ленты выступают Аарон Хорват и Питер Райда Михаил, а главные роли озвучат те же артисты, что работают над сериалом: Скотт Менвилл, Хинден Уолч, Тара Стронг, Кхари Пэйтон и Грег Сайпс.

Николас Кейдж считается самым большим фанатом Супермена в Голливуде. Он назвал своего сына криптонским именем супергероя Кал-Эл, а также долгое время владел редкой копией первого комикса с участием Супермена, вышедшего в 1938-

году. Впоследствии он продал ее на аукционе за 2,1 миллиона долларов.