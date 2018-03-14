Азиатские индексы - 14-03-18

ТОКИО, 14 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.87% и составил 21777.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.45% и составил 1743.21 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.57% и составил 3291.38 пункта, а HANG SENG снизился на 0.53% и составил 31435.01 пункта.