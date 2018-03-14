В правительстве Армении обсуждены реформы в национальном парке «Севан»

Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся реформ в национальном парке «Севан» и стратегии его развития.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, было доложено, что программой реформ намечено 29 мероприятий, стоимость которых оценивается в 14 млрд драмов. В частности, мероприятия будут направлены на создание биосферной охраняемой территории на базе национального парка «Севан», разработку плана управления национальным парком, очистку покрытых водой и подлежащих затоплению насаждений, демонтаж оставшихся под водой зданий и строений, обозначение особыми знаками зон охраны недвижимых памятников истории и культуры, установку указателей, организацию туристической зоны отдыха в соответствии с современными требованиями, строительство и капитальный ремонт дорог, ведущих к памятникам. Будут осуществлены мероприятия и в направлении организации ответственного промышленного рыболовства, экологически чистых производств, тепличных хозяйств, создания интенсивных садов, строительства набережной аллеи, включающей участок Лчашен-Севан.

Было доложено, что в течение этого года на территории национального парка частным сектором планируется осуществление двух инвестиционных программ.

Карен Карапетян отметил важность повышения эффективности управления национальным парком «Севан» и его сохранения, одновременно подчеркнув, что нужно учитывать и подходы общин, чтобы не препятствовать их развитию.

Премьер-министр счел необходимым провести зонирование территории национального парка, а также установить четкие критерии для осуществления инвестиционных программ, в том числе в направлении сохранения и формирования зеленых территорий и др.