Великобритания созывает Совбез ООН по делу Скрипаля

Великобритания инциирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом МИД Соединенного Королевства сообщил в среду в своем Twitter, передает Арменпресс.

"Великобритания призвала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы проинформировать его членов о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении ведомства.





