Москва назвала свои условия сотрудничества с Лондоном по делу Скрипаля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Великобритании в течение 10 дней с момента получения официального запроса, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа", - сказал он.

Министр также отметил, что Лондону придется отвечать "за попытку ввести в заблуждение международное сообщество".

По словам Лаврова, у России не было никаких мотивов покушаться на экс-полковника ГРУ, и это выгодно тем, кто хочет "продолжать русофобскую кампанию".