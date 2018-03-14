Как выглядит стометровая колбаса: рекорд в Кыргызстане

Жители Бишкека могут попасть в Книгу рекордов Гиннесcа — там изготовили 1464 килограмм мясного блюда "бешбармак" и 117-метровую колбасу "чучук", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Для приготовления блюд, претендующих на мировой рекорд, понадобилось мясо девяти лошадей. В процессе готовки были задействованы сорок поваров и тридцать помощников, сообщает Sputnik Кыргызстан. Мясо для национальных блюд начали варить за день до их приготовления. За процессом, как делались блюда, наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.