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Евросоюз выделяет €3 млрд Турции на борьбу с миграционным кризисом


Евросоюз решил выделить Турции обещанные €3 млрд для борьбы с миграционным кризисом. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Сегодня ЕК приступает к мобилизации второго транша в размере €3 млрд в рамках финансирования для беженцев в Турции после того, как первая часть [средств] была полностью выделена к концу 2017 года", - говорится в заявлении ЕК.



 

 




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