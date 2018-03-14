Евросоюз выделяет €3 млрд Турции на борьбу с миграционным кризисом

Евросоюз решил выделить Турции обещанные €3 млрд для борьбы с миграционным кризисом. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Сегодня ЕК приступает к мобилизации второго транша в размере €3 млрд в рамках финансирования для беженцев в Турции после того, как первая часть [средств] была полностью выделена к концу 2017 года", - говорится в заявлении ЕК.





