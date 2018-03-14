Мэй назвала Хокинга одним из великих ученых, наследие которого не будет забыто

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала физика-теоретика Стивена Хокинга одним из великих ученых, наследие которого не будет забыто. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом глава британского правительства сообщила в среду на своей странице в Twitter, прокомментировав кончину всемирно известного исследователя.

"Профессор Стивен Хокинг был человеком гениального и необыкновенного ума, одним из великих ученых своего поколения. Его мужество, юмор и стремление извлечь максимум из жизни вдохновляли. Его наследие не будет забыто", - написала британский премьер.

Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.