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Мэй назвала Хокинга одним из великих ученых, наследие которого не будет забыто


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала физика-теоретика Стивена Хокинга одним из великих ученых, наследие которого не будет забыто. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом глава британского правительства сообщила в среду на своей странице в Twitter, прокомментировав кончину всемирно известного исследователя.

"Профессор Стивен Хокинг был человеком гениального и необыкновенного ума, одним из великих ученых своего поколения. Его мужество, юмор и стремление извлечь максимум из жизни вдохновляли. Его наследие не будет забыто", - написала британский премьер.

Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. 

 

 




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