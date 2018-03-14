Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии

Депутаты Бундестага избрали в среду лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Таким образом, Меркель займет пост канцлера ФРГ четвертый срок подряд.

Ее кандидатуру в ходе голосования в бундестаге поддержали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Еще девять депутатов воздержались.

Как ожидается, позже в этот день должна пройти церемония, на которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении Меркель канцлером. Церемония состоится во дворце Бельвю, после чего новоизбранный канцлер вернется в Бундестаг и примерно в 12:00 (14:00 по Москве) будет приведена к присяге.

Кроме того, позже в среду состоится первое заседание нового германского кабинета министров.