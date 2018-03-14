Японские специалисты в среду перезапустили третий реактор АЭС "Ои" в префектуре Фукуи на побережье Японского моря. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила компания-оператор станции Kansai Electric Power.

Как ожидается, этот энергоблок начнет вырабатывать электричество 16 марта, а подключение к сети для коммерческой эксплуатации состоится в первой половине апреля.

Kansai Electric Power в ближайшее время также рассчитывает начать подготовку к перезапуску четвертого реактора на этой же АЭС. Эта операция намечена на середину мая.

Третий и четвертый реакторы станции "Ои" были введены в эксплуатацию в 1991 и 1993 годах соответственно. Мощность каждого из них оставляет 1180 МВт. В прошлом году в префектуре Фукуи также были перезапущены два энергоблока на АЭС "Такахама".

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось порядка 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас вместе с "Ои" в Японии работают шесть реакторов на четырех станциях.