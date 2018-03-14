Осужденную за аборт женщину досрочно выпустили спустя 15 лет

В Сальвадоре женщину, приговоренную к 30 годам тюрьмы за аборт, выпустили на свободу спустя 15 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

Верховный суд страны принял решение сократить срок наказания для Майры Вероники Фигероа Маррокин (Maira Verónica Figueroa Marroquín), которую в 2003 году обвинили в умышленном убийстве своего нерожденного ребенка. Сама женщина не признала вину и на суде утверждала, что у нее случился выкидыш.

Республика Сальвадор — одно из немногих государств, в котором на законодательном уровне запрещены аборты. За прерывание беременности женщинам грозит от восьми лет колонии. Однако в большинстве случаев, когда плод погибает в утробе или появляется на свет мертвым, женщинам вменяют умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах. За такое преступление грозит как минимум 30 лет тюрьмы.