Reuters: певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате

Ямайский певец подал в США в суд на американскую поп-звезду Майли Сайрус, обвинив ее в плагиате песни. Как сообщило во вторник агентство Reuters, истец требует компенсацию в размере $300 млн.

Иск в суд в Манхэттене подал Майкл Мэй, сочиняющий и исполняющий музыку в стиле дансхолл под псевдонимом Flourgon. Причиной жалобы стала песня Сайрус под названием We Can't Stop с ее четвертого студийного альбома Bangerz, вышедшего в свет в 2013 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как утверждает Мэй, 25-летняя певица незаконно использовала в своем сингле некоторые слова и музыкальную структуру его композиции под названием We Run Things, которую он записал в 1988 году. По словам Мэя, песня американки фактически наполовину состоит из придуманных им идей.

Мэй также заявил, что, помимо компенсации в размере $300 млн, просит суд наложить запрет на дальнейшее распространение, продажу и исполнение сингла We Can't Stop, отмечает Reuters. Родившаяся в 1992 году в Нэшвилле (штат Теннесси) Майли Сайрус получила известность как исполнительница главной роли в подростковом сериале "Ханна Монтана" (Hannah Montana, 2006-2011). Впоследствии она стала поп-певицей, записав и выпустив к настоящему моменту шесть альбомов, последний из которых вышел в сентябре 2017 года. Сайрус также снимается в кино. Американский журнал Time дважды включал ее в список 100 самых влиятельных людей в мире.