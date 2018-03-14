А. Ашотян об армяно-русских отношениях: мы достигли такого высокого уровня доверия,который позволяет нам слышать друг друга.

Ни с одним государством или международной организацией Армения не имеет таких военно-политических, экономических и культурных отношений как с Россией, заявил на встрече с журналистами в НЦ председатель постоянной комиссии по внешним сношениям НС РА А. Ашотян.

«Если проводить сравнение с бытом, то самая счастливая семья та, в которой все ее члены ценят друг друга и могут работать для укрепления этого чувства. В политике, в партнерстве и стратегическом сотрудничестве очень важен армяно-российский диалог. Наши парламентские встречи направлены на то, чтобы ни один из волнующих нас вопросов не остался без решения», - передает «Арменпресс» его слова.

Он заверил, что совместные заседания проходили в бурных обсуждениях. «Если будем искренни, разные острые вопросы могут быть и у российской стороны. Мы смогли выйти на тот высокий уровень взаимного доверия, который позволяет нам слушать и слышать друг друга», - заключил он.