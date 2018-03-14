Абитуриенты из Армении могут получить в лучших вузах России бесплатное высшее образование по специальности «атомная энергетика»

Отбор абитуриентов из Армении, желающих получить высшее образование в российских вузах по специальности «атомная энергетика» пройдет 21-23 марта.

Как сообщили «Арменпресс» в компании «Росатом», собеседование с абитуриентами, поступаюшими в бакалавриат, магистратуру, в средние специальные учебные заведения пройдет 21-23 марта в рамках международной выставки «Образование-XXI век», официальное открытие которой состоится 21 марта в 10:00 в Доме правительства по адресу ул. Мелик-Адамяна, 1.

Возможность получения бесплатного высшего образования в российских вузах предоставляется абитуриентам из тех стран, где работает «Росатом» и, значит, может иметь потребность в высококвалифицированных кадрах.

Желающие могут зарегистрироваться

на сайте, заполнить заявку, предоставить необходимые документы и указать желательный вуз из списка «Росатома». Абитуриент может указать до 6 вузов.