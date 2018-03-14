Мировой рынок произведений искусства в 2017 вырос до $63,7 млрд

Объем мирового рынка произведений искусства в 2017 году вырос на 12% и достиг $63,7 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в обнародованном во вторник ежегодном докладе, составленном по заказу швейцарского банка UBS и международной ярмарки произведений искусства Art Basel.

Рост мирового арт-рынка был достигнут после двух лет падения его объема. Между тем отрасли не удалось превзойти исторический рекорд 2014 года (более $68 млрд), а также объем, достигнутый в 2007, накануне мирового финансового кризиса ($66 млрд). В 2017 году 53% продаж приходилось на долю арт-дилеров, в то время как 47% - на долю аукционных домов.

Большая доля мировых продаж (83%) приходится на три страны, которые являются крупнейшими рынками произведений искусства. На первом месте стоят США (42% стоимости сделок на глобальном рынке), Китай (21%) по итогам года вышел на второе место, оттеснив на третье Великобританию (20%).

Движущей силой в 2017 рынка стали сверхдорогие произведения искусства, такие как картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi), проданная на ноябрьском аукционе Christie's в Нью-Йорке за $450 млн. Совокупные объемы продаж произведений стоимостью в $10 млн и выше за последние десять лет увеличились на 148%, а за минувший год - на 125%. В то же время объемы продаж произведений стоимостью менее $1 млн за 10 лет сократились. Авторы доклада отмечают, что почти две трети объема мирового рынка искусства приходится на произведения 1% представленных на нем художников.

В докладе отмечается, что из 200 крупнейших коллекционеров искусства чуть более половины (101) проживают в США, в Великобритании базируются 13 из этого списка, в Швейцарии - 11, в Германии - 10, в Китае - девять, в странах Ближнего Востока - пять, в Японии - девять.



