Представитель ВС Армении принимает участие в сборах, проводимых в рамках СНГ

Согласно плану проведения совместных мероприятий в рамках единой системы противовоздушной обороны стран СНГ 2018 г., представитель ВС Армении 13-15 марта участвует в сборах офицеров военно-воздушных, противовоздушных и зенитно-ракетных войск, а также войск воздушно-космической обороны.

Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации МО РА.