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Представитель ВС Армении принимает участие в сборах, проводимых в рамках СНГ


Согласно плану проведения совместных мероприятий  в рамках единой системы противовоздушной обороны стран СНГ 2018 г., представитель ВС Армении 13-15 марта участвует в сборах офицеров военно-воздушных, противовоздушных и зенитно-ракетных войск, а также войск воздушно-космической обороны. 

Об этом сообщили  «Арменпресс» в службе информации МО РА.




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