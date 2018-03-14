К. Косачев: РФ не будет продолжать поставки вооружения Азербайджану в том объеме, какой был до апреля 2016 г.

Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев подчеркнул, что Россия не будет продолжать поставки вооружения Азербайджану в том объеме, какой был до апрельской войны 2016 г. На встрече с журналистами в Национальном собрании РА К. Косачев отметил, что Россия реализует соглашения, подписанные до апреля 2016 г.

«Мы обязаны делать это согласно существующим договорам. Но по моим сведениям, это не будет происходить в масштабах, бывших до апреля 2016 г. Конечно же, мы реагируем на ситуацию, сложившуюся в апреле 2016 г.», - приводит «Арменпресс» слова К. Косачева.

В ответ на замечание, что президент РФ в ходе своего визита в Китай, комментируя поставки американского оружия Украине, заявил, что считает недопустимым его поставки странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта, между тем Россия снабжает оружием Азербайджан, К. Косачев сказал, что слова президента относятся к странам, между которыми идут военные действия, где реально стреляют, а на Украине реально стреляют. В Нагорном Карабахе, к счастью, на данный момент нет такой ситуации.