Обувь армянского производства на московской международной ярмарке

8 Армянских обувных предприятий при содействии Фонда развития Армении в числе более чем 1000 брендов со всего мира участвуют в работе Московской специализированной выставки обуви и аксессуаров «Mosshoes 2018» 13-16 марта, сообщили «Арменпресс» в службе информации Фонда.

Выставка «Mosshoes» проходит уже 75 раз, в ее работе участвуют производители из 30 стран, ожидаются более 15 000 крупных и средних покупателей, посещение поставщиков.

Армянские обувщики представили в едином павильоне изделия из натуральной кожи и заменителей, сумки, аксессуары и другую продукцию.

На прошедших прошлой весной и осенью выставках 18 армянских компаний заключили договоры на экспорт продукции на 682 млн. драм.

«Mosshoes» - одна из крупнейших выставок кожаных изделий в России и Восточной Европе. Армянские производители получат возможность 4 дня представлять свою продукцию, вести переговоры с поставщиками, заключать договоры, устанавливать деловые связи, следовать мировым тенденциям и в итоге увеличить экспорт продукции», - отметил руководитель группы международного сотрудничества Фонда Нарек Алексанян.

На выставке представлены бренды «Симона», «Бабинни», «Луна» и др. Фонд развития Армении содействует стимулированию экспорта армянской продукции в рамках политики правительства Армении.