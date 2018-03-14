Выявлены реальные обстоятельства наезда на пешехода Марию Григорян в Ереване. Водитель задержан

В Следственном управлении СК Армении выяснены обстоятельства наезда в Ереване 10 марта на пешехода Марию Григорян. Водитель автомобиля «Мерседес-бенц» задержан.

Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации СК.

Наезд был совершен 10 марта 2018 г в 21:15 на на ул. В. Саргсяна автомобилем «Мерседес-бенц» с г/н 999 DO 99. Потерпевшая скончалась. Водитель скрылся с места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело. В процессе расследования выяснилось, что за рулем находился не гражданин, который явился с повинной 11 марта в отделение полиции Малатия, а другой молодой человек 1992 г. рождения. 13 марта он также явился в следственное управление, был допрошен и в тот же день задержан.

Следствие продолжается для получения полной, всесторонней и объективной картины произошедшего.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не доказана в суде в порядке, определенном УПК РА и после вступления приговора в законную силу.