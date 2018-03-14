Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что США "открывают ящик Пандоры" заявлениями о возможности размещения оружия в космосе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у страны может появиться новый род войск — космические войска.

"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", — написал Рогозин в Twitter.