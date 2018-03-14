Время в Ереване: 11:07:36,   14 Март

Рогозин: США "открывают ящик Пандоры" заявлениями о космическом оружии


Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что США "открывают ящик Пандоры" заявлениями о возможности размещения оружия в космосе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у страны может появиться новый род войск — космические войска.

"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", — написал Рогозин в Twitter.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации