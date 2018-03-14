Google запретит рекламу криптовалют

Управляющий поисковиком Google американский холдинг Alphabet заявил о вводе запрета на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов с июня. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Alphabet объяснил это решение необходимостью более широких мер по борьбе с продажей овых видов финансовых продуктов с высоким уровнем риска.

В конце января социальная сеть Facebook также заявила о запрете размещать у себя рекламу криптовалют.

Как отмечает Bloomberg, вводимые ограничения не окажут существенного влияния на рекламные доходы поисковика.



