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Google запретит рекламу криптовалют


Управляющий поисковиком Google американский холдинг Alphabet заявил о вводе запрета на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов с июня. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Alphabet объяснил это решение необходимостью более широких мер по борьбе с продажей овых видов финансовых продуктов с высоким уровнем риска.

В конце января социальная сеть Facebook также заявила о запрете размещать у себя рекламу криптовалют.

Как отмечает Bloomberg, вводимые ограничения не окажут существенного влияния на рекламные доходы поисковика.


 




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