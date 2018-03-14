Министр ИД Армении Э. Налбандян посетит Данию

По приглашению министра ИД Дании Андерса Самуельсена министр ИД Армении Э. Налбандян 14 марта посетит Копенгаген с официальным визитом.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства.

Во время визита предусмотрены встречи Э. Налбандяна с представителями законодательной и исполнительной властей страны.

Глава внешнеполитического ведомства Армении встретится также с представителями Датского сообщества внешней политики.