Собчак назвала национальной идеей стремление к европейским ценностям

Кандидат в президенты Ксения Собчак на теледебатах в среду предложила в качестве национальной идеи стремление к европейским ценностям — свободе, равенству перед законом и высокому уровню жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Завершающие дебаты — о национальной идее — состоялись на Первом каналев среду.

"Европейские ценности – это равенство всех перед законом, это справедливость для всех, достойное существование, высокий уровень медицины и образования, это право, а не бесправие, конкуренция, а не монополия. Вот это европейские ценности. И любой человек может убедиться в этом, посмотрев, как живут люди в европейских странах", – сказала Собчак.